Regaip Kandili hangi gün? Üç aylar ne zaman başlıyor? 2020 Dini günler takvimi

Mübarek üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) için geri sayım başladı. Müslümanların ibadetlerini yoğunlaştıracağı üç aylarla beraber Regaip kandili de yaklaşmış oldu. Hicri tarihlere göre Recep ayının 27. gününe denk gelen Regaip kandili ve üç ayların başlangıcı ile ilgili tüm detayları sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte 2020 Diyanet dini günler takvimi.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre, bu yıl üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020 tarihine denk geliyor.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Recep ayının 27. gününe denk gelen Regaip kandili bu yıl 27 Şubat 2020 tarihinde idrak edilecek.

DİYANET DİNİ GÜNLER LİSTESİ

21 Mart'ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart'ta başlayacak ve 7 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan'da başlayacak ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ VE BU AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı