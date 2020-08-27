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Rektör, yardımcıları, özel kalem, korumalar! Hepsinin testi pozitif çıktı!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde corona virüsü alarmı! Rektör Prof. Akın Levent'in yanı sıra yardımcıları, özel kalemi ve korumalarının test sonuçları pozitif çıktı.

Sozcu.com.tr
11:41 -
Haberler Gündem
Rektör, yardımcıları, özel kalem, korumalar! Hepsinin testi pozitif çıktı!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Akın Levent'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Birkaç gün önce test sonucu pozitif çıkan ve ailesiyle birlikte evinde izolasyona alınan Prof. Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Levent’in yanı sıra rektör yardımcıları, özel kalemi ve bazı korumaların da test sonuçları pozitif çıktı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Akın Levent (FOTO: İHA)

Prof. Akın Levent’in, Erzincan’a gelen Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun şehirdeki programlarına izolasyonda olması dolayısıyla katılamadığı açıklanmıştı. (İHA)

Binali Yıldırım Corona Erzincan Gençlik ve Spor Bakanı rektör Sağlık
Son güncelleme: 11:42 27.08.2020
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