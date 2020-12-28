RES projesi için kesilen ağaçlar görüntülendi

Kapıdağ Yarımadası'nda 700'ün üzerinde bitki popülasyonu ve yaklaşık 140'ın üzerinde tıbbi ve kozmetik olarak kullanılan endemik bitki yer alıyor.

Bölgede yapımı devam eden Rüzgâr Enerji Santralleri (RES) çalışmaları kapsamında kesilen ağaçlar havadan görüntülendi.

Konuyla ilgili konuşan Erdek Belediye Başkanı Hasan Yapakçı, şunları söyledi;

*14 sene önce Kapıdağ bölgemizden bir şirket EPDK'dan rüzgâr santralleri için lisans alıyor. Daha sonra ihale yaparak projeleri birkaç işletmeye veriyor. 2006 yılında alınan lisansla İlhan Mahallesi güney tarafında Rüzgâr Enerji Santralleri’nin 14 tanesinin inşaatı bitiyor ve faaliyete geçiyor.

“ÇOK BÜYÜK BİR YANLIŞ”

*2014 yılında da 4 tanenin lisansı alınıyor ve ayrıyeten de Klapse Tepesi’ne 7 tanesinin lisansı alınıyor ancak çok fazla yer yer kapladığı için 2 tanesinin yapılmasına kara veriyorlar. Sıkıntı şurada, bizler enerjiye karşı değiliz ama Kapıdağ Yarımadası’nın rüzgâr enerjisi potansiyeli olarak seçilmesi çok büyük yanlıştır.

*Kapıdağ, dünyada sayılı endemik bitkilerin bulunduğu bir bölgedir. 140'ın üzerinde tıbbi değeri olan bitkilerin birlikte olduğu bir alandır. Bunun dışında kayın, kestane, meşe, ıhlamur gibi adını sayamayacağımız ağaç cinsleri yaşamaktadır.

*En çok oksijen üreten ağaç cinsi olan kayın ağaçlarının olduğu yere doğru rüzgâr enerji sistemleri yürümeye başladı. Kapıdağ'da kayın ormanlarının yok edilmesi demek oksijen ve hava kalitesinin düşmesi demektir.

“YER SEÇİMİ UYGUN DEĞİL”

*Rüzgâr Enerji Santralleri yüksekliği yaklaşık 140 metreyi bulan yükseklikle, bunların oluşturduğu yüksek ses ve manyetizma ile birlikte kanatlı hayvanların göç etmesi demektir.

*Enerji gerekli ama yer seçimi uygun değil. Bence Kapıdağ ormanları olmamalı. Ormanın olmadığı, insanların az olduğu yerler seçilmelidir. Canlı hayatı olmadıktan sonra enerjinin ne kıymeti olabilir ki.

*Bundan sonraki tüm mücadelemiz Kapıdağ’a rüzgâr enerjisi ile ilgili yatırım yapılmamasıdır. Kapıdağ Yarımadası enerjiye, madene harcanamayacak kadar önemli alandır. İHA