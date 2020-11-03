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Rıza Bey Apartmanı’ndan iki diş hekiminin cansız bedeni çıkarıldı

Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yapılan arama çalışmalarında diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Taner ve Doğan'ın ellerinde tıbbi eldiven olduğu belirtildi.

Güncellenme: 09:07, 03/11/2020
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Merkez üssü Ege Denizi’nde, Seferihisar açıkları olan 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bayraklı ilçesi Manavkuyu´daki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında yapılan çalışmalarda bugün saat 07.00’de 2 kadının cansız bedenlerine ulaşıldı.

ELDİVENLERİ ELLERİNDE BULUNDULAR

Ellerinde tıbbi eldiven bulunan kişilerin binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan’a ait olduğu belirlendi. Diş hekimlerinin cenazeleri ambulansla, Ege Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Enkaz alanında umutlu bekleyişlerini sürdüren kadınlardan birinin, cansız bedenlerin çıkarılması sırasında ‘kızım’ diye feryat ettiği duyuldu.

Bu gece ve sabah saatlerinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından Rıza Bey Apartmanı’ndan toplam 30 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı.  (DHA-İHA)

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ege Üniversitesi izmir
Yayınlanma Tarihi:08:56,
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