Rize’de kamulaştırma bedeli isyanı: Nereye gidip sığınalım

Rize’nin merkeze bağlı Atmeydanı Mahallesi’nde yapımı süren bulvar projesi için bazı binaların ‘acele kamulaştırma’ kararı ile kaldırılması planlandı. Binalarına düşük kamulaştırma bedeli verildiğini öne süren bölge halkından bazı kişiler, kendilerine yardım edilmesini istedi.

Pazar Sokak üzerindeki 24 haneli Gazi Apartmanı’nda yaşayan Cemal Erdem, 640 metrekare alanda yer alan binanın yol için 19,77 metrekaresi gerektiği ve bundan dolayı binanın kamulaştırıldığını söyledi.

YARDIMCI OLSUNLAR

Erdem, “Bize daire başı 100 ile 140 bin lira arasında ödeme yaptılar. Bu fiyatlara nasıl alacağız. Bize yardımcı olsunlar ” dedi.

İlyas Kart da, “Bize verdikleri para ile biz nasıl bir daire alalım. 110 bin lira veriyorlar” diye konuştu.

Şafak Küçükoğlu (68) ise “Nereye gidip sığınalım. Ben hastayım nereye gideyim?” diye sordu.

RAYİÇ BEDELLER ESAS

Rize’de bulvar projesi için Karayolları Genel Müdürlüğü’nce kamulaştırma çalışması yürütülüyor. Karayolları yetkilileri, kamulaştırma bedellerinin bilirkişilerce belediye emlak rayiç bedelleri kriter alınarak tespit edildiğini belirtti. (DHA)