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Rize’de şiddetli yağışlar hayatı felç etti! Bakan bölgeye gidiyor

Rize'de şiddetli yağışlar sel getirdi. Çayeli ilçesinde taşan dere sonucu birçok mahalle sular altına kalırken derenin üstünde bulunan köprü yıkıldı. İlçenin beldelerinde heyelanlar meydana geldiği bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Rize’ye hareket etti.

Sozcu.com.tr
21:43 -
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Sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde etkili olan çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağışlar sel getirdi. Rize’nin Çayeli ilçesi genelinde çok şiddetli yağışların etkisiyle Şairler deresi ve Aşıklar deresi taştı. Derenin üstünde bulunan köprü yıkıldı.

HEYELANLAR MEYDANA GELDİ

Çayeli ilçesinin Madenli beldesi başta olmak üzere Şairler Mahallesi, Sarısu ve Yamaç köyünde heyelanlar meydana geldi. Madenli Beldesinin ise heyelandan en çok etkilenen bölge olduğu bildirildi. Maddi hasarın büyük olduğu öğrenilirken henüz bir can kaybı bilgisine ulaşılamadı.

BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Rize'ye hareket etti.

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Ankara Artvin Erzurum Haber helikopter İçişleri Bakanı Rize Süleyman Soylu TRABZON
Son güncelleme: 21:51 13.07.2020
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