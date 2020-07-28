Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

RTÜK Başkanı Şahin’in ailesinde Covid-19 şoku

Sakarya'nın Geyve ilçesinin Karaçam Mahallesi'nde beş evde corona virüsü taraması gerçekleştirildi. Yapılan taramada bu evlerde yaşayanların testleri pozitif çıkınca karantina uygulanmasına karar verildi. Karantinaya alınanlar arasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in annesi, kız kardeşi ve iki yeğeni de bulunuyor. Şahin ailesi test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Erhan KAYTANBAY
15:32 -
Haberler Gündem
RTÜK Başkanı Şahin’in ailesinde Covid-19 şoku

Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi’nde farklı evlerde yaşayan iki kişide corona virüsü tespit edildi. Sonrasında sağlık müdürlüğü ekipleri Ovayolu Mahallesi’ndeki beş evde Covid-19 taraması gerçekleştirdi. Bu evlerde yapılan taramalar sonrasında bazı kişilerin testlerinin pozitif çıkması üzerine karantina uygulanmasına karar verilirdi.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN’İN AİLESİ DE ORADA YAŞIYOR

Aileden alınan bilgilere göre RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in anne babası ve akrabalarının bulunduğu evde Covid-19 testi yapıldı. RTÜK Başkanı Şahin’in annesi, kız kardeşi ve iki yeğeninin sonuçları pozitif çıktı. Şahin ailesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

14 GÜN KARANTİNAYA ALINACAKLAR

Anne Şahin, kız kardeş ve yeğenlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu, 14 günlük karantina uygulaması yapılacağı öğrenilirken Covid-19 tespit edilen beş evde yaşayan kişiler de 14 gün süreyle karantina altına alındı.

anne Corona RTÜK Sağlık Sakarya
Son güncelleme: 15:44 28.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more