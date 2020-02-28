RTÜK’ten ‘sorumlu yayıncılık’ hatırlatması!

Twitter hesabından paylaşım yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:
* Başta sosyal medyada olmak üzere bazı yayınlarda Suriye'den gelen resmi olmayan ön haberlere dayandırılarak verilen şehit haberleri konusunda durumun “milli bir mesele” olduğunu hatırlatarak meslektaşlarımızın dikkatini çekiyoruz.
* Medya kuruluşlarının resmî açıklamalar dışındaki bilgileri gerçekmiş gibi sunmaması ve milli meselelerde sorumlu yayıncılık yapması konusunu önemle hatırlatıyoruz.
* Kanunun verdiği yetkiyle yayınlar yakından takip edilmektedir.
* Aldatma ve kandırma taktiklerine karşı duyarlı davranılması gerektiğini tekrar ve ısrarla hatırlatıyoruz.