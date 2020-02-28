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RTÜK’ten ‘sorumlu yayıncılık’ hatırlatması!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Başta sosyal medyada olmak üzere bazı yayınlarda Suriye’den gelen resmi olmayan ön haberlere dayandırılarak verilen şehit haberleri konusunda durumun 'milli bir mesele' olduğunu hatırlatarak meslektaşlarımızın dikkatini çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

02:18 -
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RTÜK’ten ‘sorumlu yayıncılık’ hatırlatması!

Twitter hesabından paylaşım yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

* Başta sosyal medyada olmak üzere bazı yayınlarda Suriye'den gelen resmi olmayan ön haberlere dayandırılarak verilen şehit haberleri konusunda durumun “milli bir mesele” olduğunu hatırlatarak meslektaşlarımızın dikkatini çekiyoruz.

* Medya kuruluşlarının resmî açıklamalar dışındaki bilgileri gerçekmiş gibi sunmaması ve milli meselelerde sorumlu yayıncılık yapması konusunu önemle hatırlatıyoruz.

* Kanunun verdiği yetkiyle yayınlar yakından takip edilmektedir.

* Aldatma ve kandırma taktiklerine karşı duyarlı davranılması gerektiğini tekrar ve ısrarla hatırlatıyoruz.

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