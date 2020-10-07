S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Sinop’a geçti!

Ankara'dan yola çıktığı öğrenilen S-400 hava savunma sisteminin test için Sinop’a götürülen S-400’ü taşıyan askeri araçlar dün olduğu gibi bugün de Samsun’dan Sinop’a geçişi sağlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine(TSK) ait S-400’ler Samsun'dan geçerken görüntülenirken, polisin yol boyu güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400’ü taşıyan askeri araçlara eskortluk görevi yaptı. (İHA)