Saadet Partili Abdulkadir Karaduman’ın corona virüsü testi pozitif çıktı!

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, testinin pozitif çıktığını açıkladı.

“TEDAVİME BAŞLANDI”

Konuya ilişkin SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Karaduman, şunları söyledi:

* Yüksek ateş ve halsizlik üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurdum ve yapılan corona virüsü testim pozitif çıktı.

* Şu an sağlık durumum iyi ve hastanede tedavime başlandı.

MECLİS’TEKİ VAKA SAYISI YÜKSELMİŞTİ

TBMM’deki corona virüsü vaka sayısı 37’ye yükselmişti. 4’ü milletvekili 20 kişinin tedavisinin tamamlandığı belirtilirken coronaya yakalanan AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü kaydedilmişti.