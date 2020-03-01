Saadet Partili Çalışkan: İdlib acısını bot ölümleriyle perdelemek istiyorlar

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve Teşkilat Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Çalışkan, ziyaretinde Suriye'de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırı ve hayatını kaybeden 36 şehit ile Türkiye'nin sınır kapılarını düzensiz göçmenlere açması ve sonucunda ortaya çıkan düzensiz göçmen akını konularında açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'IN GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı konuşmasının son bölümünü gülerek anlatması ve katılımcıların da gülerek karşılık vermesine tepki gösteren Çalışkan; “Bu ne İslamidir, ne vicdanidir, ne insanidir, ne de ahlakidir. Bunu şiddetle kınadığımızı belirtmek isterim” dedi.

“ESAD İLE ÇÖZÜME GİDİLMELİ”

Türkiye'nin Suriye konusunda ilk düğmeyi yanlış iliklediğini söyleyen ve çözüm yoluna Beşar Esad ile gitmesi gerektiğini ifade eden Çalışkan; şunları söyledi;

*Diyoruz ki; en kötü barış en iyi savaştan iyidir. Her ne pahasına olursa olsun, mutlaka en acil bir şekilde kanın durdurulması sağlanmalıdır. Biz ülke olarak Suriye konusunda ilk düğmeyi yanlış ilikledik.

*Bugün geldiğimiz noktada bataklığın içerisinde batmış bir ülke olarak; ‘hemen derhal Suriye'den çekilelim' gibi bir sözü doğru bulmuyoruz.

*Ancak bugün yapılması gereken şey bir şekilde katil Trump ile, katil Netenyahu ile, katil Putin ile oturup aynı masada görüşebiliyorsak; katil Beşar Esad ile de bir şekilde çözüm yoluna gidilmelidir.

“SURİYELİLERİ GÖNDERMEK ÇİRKİN SİYASET”

Suriyeli mültecilerin yaşadığı sıkıntılara da dikkat çeken Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Milyonlarca insan vatansız kaldı. Türkiye'nin 9 yıl boyunca Suriyeliler'e verdiği en büyük zarar, sınır kapısını açıp milyonlarca insanın ülkemize mülteci olarak kabulü ile o milyonlarca insanın vatansız kalmasına zemin hazırlanmasıdır.

*Bugün de bu yaşadığımız kriz neticesinde sınır kapılarımızı açıp, bunları Avrupa'ya bir tehdit unsuru olarak göndermek de aynı çirkin siyasetin bir üslubu ve yansımasıdır.

“BOT ÖLÜMLERİYLE PERDELEMEK İSTİYORLAR”

Türkiye'nin sınır kapılarını düzensiz göçmenlere açması ve sonucunda ortaya çıkan düzensiz göçmen akınında yaşanan olumsuz görüntülerin, İdlib'te yaşanan acı felaketi gölgelemek amacı taşıdığı söyleyen Çalışkan, şu ifadeleri kullandı;

*Göründüğü kadarıyla İdlib'te yaşanan bu acı felaketi gölgelemek üzere işbaşındakiler değişik yöntemlere başvurmaktadırlar.

*Şu anda uluslararası bir suç olmasına rağmen göz göre göre 20 kişilik botlara 40 – 50 tane insanın bindiğine şahit oluyoruz ve televizyonlar, bu görüntüleri canlı olarak yayınlıyor.

*Öyle anlaşılıyor ki; ‘bot ölümleriyle yeni insanlar ölsün, böylece gündemi başka yere çekelim' denmek isteniyor. İdlib acısını bot ölümleriyle perdelemek istiyorlar.

SOYLU'YA TEPKİ GÖSTERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye'den Avrupa'ya çıkış yapan mültecilerin sayısını açıklamasına da tepki gösteren Çalışkan, şöyle konuştu;

*Ülkede huzur ve güvenliği tesis etmekle görevli olan bir şahsın adeta tahrik edercesine her saat başı seçim sonuçları açıklar gibi ülkeyi terk eden mültecilerin sayısı ile ilgili açıklama yapması da gerçekten hafif bir üsluptur.

*Bunu da şiddetle kınıyoruz. İçişleri Bakanı'nın görevi sınır, kapılarına sahip çıkmaktır. At yarışı spikeri gibi dakika başı kaç insanın ülkeyi terk ettiğini, Türkiye'yi dünya karşısında zor durumda bırakacak açıklamalar yapmak değildir.

Çalışkan, toplantının sonunda Türkiye'de yaşanan acıların son bulması için 80 milyon vatandaşın el ele vermesi gerektiğini söyledi. (Uğur AKAGÜNDÜZ )

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