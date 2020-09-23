Saadet Partili vekilden hükümete corona eleştirisi : Mızrak artık çuvala sığmıyor

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman partisinin Konya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“VAKA SAYILARI KONTROL EDİLEMEZ HALE GELDİ”

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüsü vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Karaduman, şunları söyledi;

* Mart ayından itibaren ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde corona virüs salgınından olumsuz etkilendi. Vaka sayılarının artmaya başlamasından sonra hükümet bazı yaptırımları devreye sokmuştu.

* Ancak pandeminin devam etmesine rağmen yaz aylarında özellikle turizm sektörü düşünülerek önlem ve tedbirler rafa kaldırılarak normalleşme süreci başladı.

* Bu kararın ardından ülkemizde vaka sayıları yeniden hızlı bir şekilde artışa geçti. İktidar, bilim adamlarına değil, iş insanlarına kulak kabarttılar. Vaka sayıları artık kontrol edilemez bir hale geldi. Vaka sayılarını gizlemeyin, mızrak artık çuvala sığmıyor. İktidarın artık vaka sayılarını gizlememesi gerekir.

“VAKA VE ÖLÜM SAYILARI ARTTI”

Konya'da son 3 yıl içerisinde yaşanan ölüm rakamlarını kıyaslayan Karaduman şöyle konuştu;

* Hükümetin vaka sayılarını nasıl gizlemeye çalıştığını bir örnekle açıklamak istiyorum. Konya'da 2017 yılında 313 kişi, 2018'de 382, 2019'da 398 kişi, 2020 yılında da Konya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 882'ye ulaştı.

* Doğrular kabul edilmediği müddetçe vatandaş yetkililerin söylemlerine inanmayacaktır. Bugün insanlar en yakınlarının ölüm haberini alıyor.

* Açıklanan veriler, artık vatandaş tarafından kabul görmüyor. İnsanlar, açıklanan günlük vaka sayılarına artık inanmıyor. Önlem ve tedbirler alınmadı, vaka ve ölüm sayıları da arttı. İktidarın bu yanlıştan bir an önce dönmesi gerekir.

“AMBULANSLARIN HASTALARA YETİŞEMEDİĞİNİ DUYUYORUZ”

Konya'da sahadan kendilerine gelen bilgileri de aktaran Karaduman; “Her gün yakınlarımız ve sahadaki arkadaşlarımızdan onlarca telefon alıyoruz. Konya'da ambulansların hastalara yetişemediği haberlerini alıyoruz. Hastanelerde yer kalmadığı için birçok insanımızın mağduriyet yaşadığını duyuyoruz. Konya'da bir an evvel hastanelerdeki kapasite artırılarak yoğun bakım yatak sayısı yükseltilmelidir. Yerel yönetimler telkinlerin ötesine geçmeli. Çalışma saatlerinde muhakkak düzenlemeye gidilmeli. Toplu taşımadaki yoğunlukların azaltılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.