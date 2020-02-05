Sabiha Gökçen’deki uçağın sürüklenme anı kamerada!

İzmir’den İstanbul’a gelen ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na inme denemesi yaparken savrularak pist dışına çıkan uçağın son anları yayınlandı.

Saat 18:00 sularında uçağın pistten çıkarak parçalandığı kaza sonrası ölen olmazken uçağın pistte sürüklendiği görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Görüntülerde uçağın pist sonuna kadar sürüklendiği ve daha sonra koruma duvarını aşarak toprak alana düştüğü görüldü.

UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANI’NA YÖNLENDİRİLDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçağın pisten çıkması nedeniyle buraya iniş yapamayan 37 uçak İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. Akşam saatlerinde meydana gelen olay nedeniyle ilgili Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydanda uçuş operasyonlarının havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durduruldu. DHA

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