Sağanak yağış geliyor İstanbul da listede! Hava durumu değişecek…

Sıcak ve bunaltıcı hava bir süreliğine sağanak yağışlarla ara verecek. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre perşembe günü yurda giriş yapacak olan sağanak yağış kuzey kıyı şeridini etkileyecek ve Marmara Bölgesi’nin kuzeyi İstanbul dahil olmak üzere yağış alacak. Karadeniz Bölgesi’nin tümünde de yağışlar görülecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.