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Sağanak yağış geliyor İstanbul da listede! Hava durumu değişecek…

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yarından itibaren yurdun kuzey kesimlerinde yağışlı ve bulutlu günler yaşanacak. Hava tahmin haritasına göre İstanbul'da yağış alacak bölgeler içersinde. Yağışlar ve bulutlu havanın etkisiyle sıcaklıklar birkaç derece düşerken sağanaklar etkisin hafta sonuna kadar sürdürecek.

12:05 -
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Sağanak yağış geliyor İstanbul da listede! Hava durumu değişecek…

Sıcak ve bunaltıcı hava bir süreliğine sağanak yağışlarla ara verecek. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre perşembe günü yurda giriş yapacak olan sağanak yağış kuzey kıyı şeridini etkileyecek ve Marmara Bölgesi’nin kuzeyi İstanbul dahil olmak üzere yağış alacak. Karadeniz Bölgesi’nin tümünde de yağışlar görülecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ardahan Artvin Erzurum HAVA DURUMU istanbul Kars Meteoroloji Perşembe Rize TRABZON
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