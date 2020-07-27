Sağlık Bakanı Koca: Yaralıların 6’sının durumu ağır!

Mersin’in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, iki sürücü hayatını kaybetmiş, araçta bulunan 33 kişiden 27’si yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların son durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Koca, “Mut-Karaman yolunda, 4 askerimizin şehit olduğu, 2 sivilin hayatını kaybettiği elim kazada 6'sı ağır, toplam 27 yaralımızın tedavileri Mersin Üniversitesi, Mersin Şehir Hastanesi, Silifke Devlet Hastanesi ve Mut Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

BAKAN AKAR: 4’Ü ENTÜBE DURUMDA

Mersin’de olayın yaşandığı bölgede açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaralılardan 4’ünün entübe olduğunu belirtmişti.

Akar, şu ifadeleri kullanmıştı:

* Bu 4 kişiden 2’sinin boynunda problem var. Dolayısıyla bunun üzerinde doktorlarımız hassasiyetle duruyorlar. Diğer taraftan birinin kafa ve göğüs problemi, diğer bir askerimizin de kafasında travmadan dolayı sıkıntı var.

* Doktorlarımız yoğun bir gayret içindeler. Buradaki aldığımız tedbirler çerçevesinde yoğun bir çalışma sürüyor. Bu konuda yapılabilecek ne varsa bunların hepsi yapıldı.

* Hem Adana’dan hem de Konya’dan gelen ambulans helikopterle gerekli nakiller yapıldı.