Sağlık Bakanı Koca’dan 32 bin personel alımı müjdesi!

Corona virüsü ile ilgili bilgilendirme yayınları yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam da Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, sağlık kadrosuna 32 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları…

BAKAN KOCA’DAN PERSONEL ALIMI MÜJDESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “İnsan kaynağımızın yeterliliği konusunda kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarının ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz.”