Sağlık Bakanlığı yayınladı! Düğün salonlarında alınacak tedbirler belli oldu

Bundan böyle düğün davetiyelerinde, Covid-19 nedeni ile bütün misafirlerin maskeleri ile gelmeleri, salon girişlerinde ateş ölçümü yapılacağı ve ateşi 38 dereceden yüksek olanların salona alınamayacağı, giriş-çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği konularında bilgi ve uyarı yazıları bulunacak.

HALAY, DANS, TOPLU FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK YOK

Düğün ve nikâh salonlarında alınması gereken önlemler ise şöyle sıralandı:

* Düğün salonun girişinde karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma, sarılma yapılmamalı, sosyal mesafe korunmalı.

* Yakın teması önlemek amacıyla takılar sandık ya da benzeri bir toplama kutusuna bırakılmalı.

* Toplu fotoğraf çekimleri yapılmamalı, fotoğraf çekimleri sosyal mesafe kuralına uyarak çekilmeli.

* Düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalı.

* Nikâh şekeri davetlilere sosyal mesafe korunarak dağıtılmalı. Dağıtan kişide maskeye ek olarak yüz koruyucu bulunmalı.

* Düğüne davetli tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün saklanmalı.

SORUMLULUK SALON İŞLETMECİLERİNDE OLACAK

Mümkün oldukça törenlerin açık havada yapılması ve sürenin kısa tutulmasını öneren Bilimsel Danışma Kurulu, salon işletmecilerine şu yükümlülükleri getirdi:

* Nikah ve düğün salonlarının işletmecileri, sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü olacak.

* Salonda 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve davetli planlaması yapacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek.

* Oturma düzeninde sosyal mesafe kuralına uyulacak.

* Gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dahil, tüm davetliler tören ve kutlama boyunca maskeli olacak.

* Yiyecek ve içecek ikramı olması halinde, alınan önlemlere Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Covid-19 kapsamında restoran, lokanta, pastane, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan işletmelerde alınması gereken önlemler” dikkate alınacak.

* İşletmeci önlemlere uyumun kontrolü ile ilgili bir personel görevlendirecek.