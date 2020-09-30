Sahile tuvaletini yaptı, uyaran iki kişiyi bıçakladı!

Olay, saat 04.00 sıralarında Karşıyaka Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, sahlide yürürken çimlik alanda tuvalet ihtiyacını gidermek istedi. Olayı gören Hamdi B. ve Enes B., bu kişiye tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirsiz kişi, yanındaki bıçağı çekip, Hamdi B. ve Enes B.’yi yaralayarak kaçtı.

YARALIYI KAÇIRMAK İSTEDİLER

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği aldığı sırada Hamdi B.’yi bir otomobile bindiren arkadaşları olay yerinden kaçırmak istedi. Polis kısa süreli kovalamacanın ardından otomobili durdurdu. Hamdi B. ve Enes B. ambulanslarla Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)