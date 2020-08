Şans oyunları ne zaman çekiliyor? 2020 Milli Piyango çekiliş takvimi

Şans oyunlarını takip edenler için Milli Piyango’da değişen çekiliş takvimini yazımızda sizlere aktarıyoruz. Haftanın belirli günlerinde oynanan Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara ve Şans Topu gibi şans oyunlarında yeni formata geçildi. Online olarak oynanabilen şans oyunlarında büyük ikramiyelerde de artış yapıldı. Peki şans oyunları hangi gün çekiliyor? İşte Milli Piyango çekiliş takvimi…

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ

Milli Piyango'nun şans oyunlarında değişikliğe gidilerek yeni kuponlar ve oynama sistemi hazırlandı. Yenilenen oyun sisteminde ikramiyeler büyüdü ancak Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto´da 90 numaradan 6 tanesi seçilerek oynanacak. Oyunseverler çoklu çekiliş seçeneğiyle birden fazla çekiliş için oynayabilecekler.

İSTER BAYİDEN İSTER ONLİNE

Yeni formatta vatandaşlar hem bayilerde, hem Milli Piyango Online üzerinden, hem Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden de oynayabilecek. Milli Piyango´nun yeni internet sitesi “millipiyangoonline.com” ve mobil uygulaması “Milli Piyango Şans Oyunları” uygulaması ile kullanıcılar diledikleri zaman, diledikleri yerden; hem Milli Piyango biletleri satın alabilecek, hem Sayısal Loto, Süper Loto oynayarak kazanma şansını artırabilecek, hem de 15´ten fazla Kazı Kazan oyunu ile eğlenebilecek.

SAYISAL LOTO'DA NUMARA SAYISI DA İKRAMİYELER DE ARTTI

Yeni kuponlarıyla ve oynama sistemiyle birlikte ikramiyeler değişti. Yenilenen oyun sistemi ile daha büyüyen ikramiyeleri kazanmak için Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto´da 90 numaradan 6 tanesi seçilerek oynanacak. Oyunseverler çoklu çekiliş seçeneğiyle birden fazla çekiliş için oynayabilecekler.

50 MİLYON TL’LİK BÜYÜK ÖDÜL!

Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto olarak devam edecek olan Sayısal Loto´nun 3 Ağustos Pazartesi günü yapılacak olan çekilişinin ikramiye tutarı ise “tam 50 Milyon TL” olacak. Yepyeni oyun deneyim yaşatacağını belirten Milli Piyango´nun Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarında 2 numarayı doğru tahmin edenler de kazanacak.



ARTIK HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ ÇEKİLİŞ VAR

Yenilenen oyun deneyimleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi çekilecek Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü oyun severleriyle buluşacak. Çılgın Sayısal Loto´da büyük ikramiyenin 250 Milyon TL´ye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye´nin şansı Milli Piyango ise geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de her zamanki çekiliş günlerinde çekilecek.

KAZI KAZAN DA ARTIK ONLİNE OYNANABİLECEK

“Anında Oyna, Anında Kazan” sloganıyla sadece millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşacak olan 15 yeni Kazı Kazan oyununda “1.2 Milyon TL ortalama ikramiye” verilecek.

Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan 15 yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye´de bir ilk yaşanacak. Herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmanın mümkün olacağı yeni Kazı Kazan online oyunları oyunculara yepyeni bir deneyim yaşatacak. DHA

İLGİLİ HABER Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama!