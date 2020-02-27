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Sapık dehşeti! Genç kadını takip edip mastürbasyon yaparken görüntülendi

Pendik'deki metro istasyonu çıkışında genç kadının arkasından yürüyerek mastürbasyon yapan sapık, güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerden kimliği teşhis edilen ve isminin Muzaffer D., olduğu öğrenilen sapık, gözaltına alındı.

Tugay SADAY
14:17 -
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Pendik Bahçelievler mahallesinde bulunan metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerden çıkan H.Y. (18) isimli genç kadın dehşeti yaşadı. Arkasından gelen bir sapığın tacizine  uğrayan kadın, korku içinde kaçarak olayın yaşandığı yerden uzaklaştı.

24 Şubat günü sabah saatlerinde yaşanan olay, anbean metronun güvenlik kameralarına yansıdı.

Dehşete düşüren görüntülerde, yürüyen merdivenlerden çıkan ve işe gittiği anlaşılan genç kadının hemen arkasından duran kişinin, kamera açısına girdiğinde cinsel organını çıkarıp genç kadına doğru bakarak mastürbasyon yaptığı görülüyor.

Polis, tacizciyi kısa sürede yakaladı

YAKALANDI

Görüntülerde eşkâli çok net bir şekilde belli olan sapığı yakalamak için takip başlatıldı. Polisin dikkatli takibi sonucu Muzaffer D. (38) isimli şahıs Kartal’da gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler Kadın metro
Son güncelleme: 14:23 27.02.2020
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