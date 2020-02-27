Sapık dehşeti! Genç kadını takip edip mastürbasyon yaparken görüntülendi

Pendik Bahçelievler mahallesinde bulunan metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerden çıkan H.Y. (18) isimli genç kadın dehşeti yaşadı. Arkasından gelen bir sapığın tacizine uğrayan kadın, korku içinde kaçarak olayın yaşandığı yerden uzaklaştı.

24 Şubat günü sabah saatlerinde yaşanan olay, anbean metronun güvenlik kameralarına yansıdı.

Dehşete düşüren görüntülerde, yürüyen merdivenlerden çıkan ve işe gittiği anlaşılan genç kadının hemen arkasından duran kişinin, kamera açısına girdiğinde cinsel organını çıkarıp genç kadına doğru bakarak mastürbasyon yaptığı görülüyor.

YAKALANDI

Görüntülerde eşkâli çok net bir şekilde belli olan sapığı yakalamak için takip başlatıldı. Polisin dikkatli takibi sonucu Muzaffer D. (38) isimli şahıs Kartal’da gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.