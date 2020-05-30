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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto’da gözler bu akşamki çekilişte…

Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyenin bir kişi tarafından kazanılmasının ardından şansını denemek isteyen vatandaşlar kuponları doldurarak sonuçları beklemeye başladı. Sayısal Loto sonuçları her hafta MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile canlı yayında belli oluyor. İşte 30 Mayıs Sayısal Loto hakkında merak edilenler…

18:39 -
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto’da gözler bu akşamki çekilişte…

Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi geçen haftada gerçekleşen Sayısal Loto'da kuponları dolduran vatandaşlar sabırsızlıkla sonuçlar belli oldu. Sayısal Loto’da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte, 30 Mayıs Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU?

Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından saat 21:15’te gerçekleştirilecek çekiliş ardından belli olacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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