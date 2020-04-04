Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto’da kazandıran numaralar bekleniyor…

MPİ tarafından gerçekleştirilen çekilişte 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmek gerekiyor. 4 Nisan Sayısal Loto çekilişinde ise ikramiye kazandıran numaralar belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak. İşte Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Saat 21:15’de MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş ardından şanslı numaralar haberimizin içerisinde yer alacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto