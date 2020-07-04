Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Vatandaşların gözü Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında…

Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi geçen haftada gerçekleşen Sayısal Loto'da vatandaşlar sabırsızlıkla sonuçları bekliyor. MPİ Sayısal Loto’da ikramiye kazanabilmek için 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Sayısal Loto sonuçları saat 21:15’te noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto