Sayıştay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü iznini mevzuata aykırı buldu

Sayıştay, belediyelerin 2018 yılı denetim raporlarını yayınladı. Birçok bulgunun yer aldığı raporlarda, bazı tespitler ise dikkat çekti. Sayıştay, 15 belediyenin, Tüm-Bel Sen ile aralarında imzaladığı sosyal denge sözleşmesinde bazı maddelerin mevzuata aykırı olduğunu belirtti.

SÖZLEŞME KONUSUNA GİRMİYORMUŞ!

Sayıştay’ın uygun bulmadıkları arasında, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın çalışanlar ücretli izinli sayılır ve düzenlenen dayanışma yemeğinden ücretsiz faydalandırılır” maddesinin olması dikkat çekti. Sayıştay kadınlara özel izinle ilgili olarak ‘Sosyal denge sözleşmesinde sözleşmenin konusuna girmeyen düzenlemelere yer verildiği görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Sayıştay Çanakkale Belediyesi için hazırladığı 2018 Denetim Raporu’nda konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Kurum ile yetkili sendika arasında imzalanan ve 01.01.2018-31.12.2019 dönemini kapsayan sosyal denge sözleşmesinde, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın çalışanlar ücretli izinli sayılır’ düzenlemesine yer verilmiştir. Çalışanların ücretli izinli sayılacağı ve tatil edilen günler 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da belirlenmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü genel tatil günleri arasında yer almamaktadır”

HANGİ BELEDİYELERDE VAR?

Belediyeler, Sayıştay denetçilerine yaptıkları savunmalarda mevzuata uygun bulunmayan maddelerin düzeltileceğini bildirdi. Tespitin yapıldığı belediyeler şu şekilde:

*Ankara Yenimahalle Belediyesi

*Aydın Didim Belediyesi

*Aydın Kuşadası Belediyesi

*Balıkesir Ayvalık Belediyesi

*Balıkesir Bandırma Belediyesi

*Çanakkale Belediyesi

*Giresun Belediyesi

*İstanbul Avcılar Belediyesi

*İstanbul Sarıyer Belediyesi

*İstanbul Şişli Belediyesi

*İzmir Balçova Belediyesi

*İzmir Bornova Belediyesi

*İzmir Dikili Belediyesi

*İzmir Urla Belediyesi

*Zonguldak Kozlu Belediyesi