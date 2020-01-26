Sayıştay’dan sınavsız atama yapan AKP’li belediyeye: İptal edin

Sayıştay'ın 2018 raporuna Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin torpilli personel atamalar da girdi. Sayıştay, teknisyen veya fen memuru olarak çalışırken sınava girmeden teknikerliğe; veri hazırlama kontrol işletmeni olarak çalışırken yine sınavsız mühendisliğe atama yapıldığını tespit etti. Belediyenin usulsüz atamaları raporda şu ifadelerle yer aldı:

“1950 sicil numaralı personel teknisyenlikten teknikerliğe, 1980 sicil numaralı personel fen memurluğundan teknikerliğe, 2755 sicil numaralı personel kontrol memurluğundan teknikerliğe, 3070 sicil numaralı personel fen memurluğundan teknikerliğe, 3091 sicil numaralı personel fen memurluğundan teknikerliğe, 3180 sicil numaralı personel veri hazırlama ve kontrol işletmenliğinden mühendisliğe, 3270 sicil numaralı personel teknisyenlikten teknikerliğe sınava girmeden atanmıştır. Sınava girmeden tekniker veya mühendis kadrosuna atanan bu kişilerin tekniker veya mühendisliğe yapılan atamalarının iptali sağlanmalıdır.”

BELEDİYE TEK TEK SAVUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise Sayıştay'a cevabında tek tek bütün atamaları savundu. Belediyenin cevabında şu ifadeler kullanıldı:

– 1950 sicil numaralı personel Teknisyen kadrosunda görev yapmakta iken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 30.10.2000 tarihinde Tekniker kadrosuna atanmış, aynı kadro ile Belediyemize nakil işlemleri yapılmıştır.

– 2755 sicil numaralı personel 09.11.2002 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Kadastro Teknisyeni kadrosunda görev yapmakta iken, Unvan Değişikliği Sınavında başarılı olarak Kontrol Memuru kadrosuna atanmıştır.

– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Kadastro Üyesi ve Kontrol Memuru kadrolarına atanabilmek için; ‘En az 6 yıl hizmeti bulunmak, Tekniker, Kadastro Teknisyeni, Nirengi Teknisyeni, Stereo Kıymetlendirme Teknisyeni, Kartograf kadrolarında çalışmış olmak' şartları aranmaktadır.

– Belediyemizde Kontrol Memuru kadrosu bulunmadığından, adı geçenin Belediyemize naklen atamasında öğrenim durumuna göre benzer kadro olan Tekniker kadrosuna ataması yapılmıştır. 3070 sicil numaralı personel 30.04.2007 tarihinde Göktepe Belediye Başkanlığınca Tekniker kadrosuna atanmış, aynı kadro ile Belediyemize nakil işlemleri yapılmıştır.

NAKİLLERİ ANLATTILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapılan nakilleri de Sayıştay’a şu şekilde açıkladı:

– 3091 sicil numaralı personel 11.10.2004 tarihinde Samsun İlkadım Belediye Başkanlığınca Tekniker kadrosuna atanmış, aynı kadro ile Belediyemize nakil işlemleri yapılmıştır.

– 3180 sicil numaralı personel 28.06.2006 tarihinde MSB İzmit İnşaat Emlak Başkanlığınca Jeoloji Mühendisi kadrosuna atanmış, aynı kadro ile Belediyemize nakil işlemleri yapılmıştır.

– 3270 sicil numaralı personel 07.03.2000 tarihinde Sakarya Üniversitesince Tekniker kadrosuna atanmış, aynı kadro ile Belediyemize nakil işlemleri yapılmıştır.

– 1980 sicil numaralı personel Halıdere Belediye Başkanlığında Fen Memuru kadrosunda görev yapmakta iken, 11.08.2004 tarihinde Belediyemiz tarafından Tekniker kadrosuna atanmıştır.

SAYIŞTAY: ATAMALAR İPTAL EDİLMELİ

Sayıştay son kararında diretti ve şu ifadelerle kararını yineledi: 1950 sicil numaralı personelin teknisyenlikten teknikerliğe, 1980 sicil numaralı personelin fen memurluğundan teknikerliğe, 3070 sicil numaralı personelin fen memurluğundan teknikerliğe, 3091 sicil numaralı personelin fen memurluğundan teknikerliğe, 3180 sicil numaralı personelin veri hazırlama ve kontrol işletmenliğinden mühendisliğe, 3270 sicil numaralı personelin teknisyenlikten teknikerliğe yapılan atamaları mevzuata uygun olmadığından dolayı bu atamaların iptali gerekir.