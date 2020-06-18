Şehir şehir corona virüsü… İstanbul, Ankara ve İzmir’de günlük corona virüsü verileri açıklandı

Türkiye'de corona virüsü ile mücadele devam ediyor. Günlük 700'lere kadar düşen veriler son günlerde yaklaşık 1500'e kadar yükselmiş durumda. Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısında sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve Diyarbakır gibi fazla sayıda vatandaşlın yaşadığı bazı büyükşehirlerin corona virüsü verilerini paylaştı. İşte detaylar…

İSTANBUL GÜNLÜK CORONA VİRÜSÜ VERİLERİ

Son bir ayda İstanbul`da, günlük ortalama vaka sayısı 653. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 620. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 616.

ANKARA GÜNLÜK CORONA VİRÜSÜ VERİLERİ

Son bir ayda Ankara`da, günlük ortalama vaka sayısı 127. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 177.

İZMİR GÜNLÜK CORONA VİRÜSÜ VERİLERİ

Son bir ayda İzmir`de, günlük ortalama vaka sayısı 32. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 38. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 34.

Son bir ayda Bursa`da, günlük ortalama vaka sayısı 64. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 84. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 93. Son gün 100’e kadar çıktı.

KONYA GÜNLÜK CORONA VİRÜSÜ VERİLERİ

Son bir ayda Konya`da, günlük ortalama vaka sayısı 41. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 73. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 88.

KAYSERİ GÜNLÜK CORONA VİRÜSÜ VERİLERİ

Son bir ayda Kayseri`de, günlük ortalama vaka sayısı 14. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 25. Son üç günde ortalama vaka sayısı 28.

DİYARBAKIR GÜNLÜK CORONA VİRÜSÜ VERİLERİ

Son bir ayda Diyarbakır`da, günlük ortalama vaka sayısı 58. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 81. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 87. Son gün 100’lere yaklaştı.

KOCAELİ GÜNLÜK CORONA VİRÜSÜ VERİLERİ

Son bir ayda Kocaeli`de, günlük ortalama vaka sayısı 78. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 91. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 113.

VAN GÜNLÜK CORONA VİRÜSÜ VERİLERİ

Son bir ayda Van`da günlük ortalama vaka sayısı 7. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 14. Son 3 günde ortalama vaka sayısı ise 14.