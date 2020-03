Şehit Aileleri Derneği’nden siyasilere: Ayrıştırıcı diliniz bizi üzüyor!

Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir siyasi parti liderlerinin şehitler üzerinden kullandığı sert ve ayrıştırıcı dilin kendilerini üzdüğünü belirtti.

“BAŞKA TÜRKİYE YOK”

Siyasi parti liderlerinin son dönemde Suriye operasyonları ve şehit haberleri üzerinden kullandıkları dili beğenmediklerini vurgulayan Pekdemir, şöyle konuştu:

* Siyasi görüşler ne olursa olsun bu vatan bizim. 3 tarafımız deniz ama maalesef 4 tarafımız düşmanlarla dolu. Biz şehit aileleri olarak gazete ya da televizyonlarda yer alan siyasi polemikleri görünce içimiz yanıyor. İktidar ya da muhalefet partileri neden sürekli birbiriyle atışıyor?

* İktidar ve muhalefet partilerinin bilmesini istediğimiz bir şey var. Biz siyasetten anlamayız ama şehitler üzerinden yapılan ayrıştırıcı diliniz bizi üzüyor.

Şehit aileleri olarak ülkemizin birlik ve bütünlüğü adına güzel şeyler duymak istiyoruz artık. Lütfen siyasiler buna hassasiyet göstersin. Çünkü başka Türkiye yok.

“ÇANAKKALE RUHUNA İHTİYACIMIZ VAR”

Çocuklu her aileye de tavsiyelerde bulunan Pekdemir, “Ülkemizde her anne ve baba çocuklarına milli ruhu aşılamak için mutlaka Çanakkale'ye götürmeli. Çocuklarımız orada dedelerimizin ayrışmadan bu vatan için nasıl canını verdiklerine şahit olacaklar. Şu an en çok ihtiyacımız olan da o Çanakkale ruhu” şeklinde konuştu.

“KONYA'DA BÜYÜK BİR ORGANİZASYON YAPACAĞIZ”

Konya'da 8 Şubat Pazar Günü şehitleri anmak için bütün halkın davetli olduğu büyük bir organizasyon yapacaklarını da aktaran Pekdemir, şu ifadeleri kullandı:

* Hiçbir siyaseti parti bayrağı olmadan sadece Türk bayrakları ile birlikte şehrimize yaraşır bir organizasyon yapacağız.

* Konya Valimiz belediye başkanlarımız, İl Emniyet Müdürümüz ve bütün siyasi parti başkanlarının katılacağı organizasyonda birlik ve beraberlik mesajı vermek istiyoruz.

