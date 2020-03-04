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Son dakika… Meclis’te vekiller birbirine girdi

TBMM'deki oturum sırasında vekiller birbirine girdi. AKP'li ve CHP'li vekiller arasında yumruklaşmaya varan kavganın CHP'li Engin Özkoç'un konuşması sırasında yaşandığı belirtildi.

17:19 -
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TBMM’de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un konuşması sırasında AKP’li millletvekilleri sıralara vurdu. AKP’li bazı milletvekillerinin kürsüye yürümesi üzerine CHP’li vekiller de karşılık verdi.

Çıkan karmaşada vekillerin yumruklaştığı görülürken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kavgaya dönüşen sözlü atışmalar sonrası Meclis Başkanı oturuma ara verdi.

DHA

ÖZKOÇ NE DEMİŞTİ?

Özkoç bugün düzenlediği basın toplantısında “Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti'nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez” demişti.

DHA

AYRINTILAR GELİYOR…

AKP CHP Engin Özkoç Meclis son dakika TBMM
Son güncelleme: 17:50 04.03.2020
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