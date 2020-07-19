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Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki silahlı saldırıda dün şehit olan polis memuru Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı. Duygusal anlar yaşanan cenaze törenine saldırı sırasında yaralanan polis memuru da katıldı.

16:18 -
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Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Yüzyıl Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu polis memuru Yusuf Nacar kolundan yaralanırken göğsünden vurulan Erkan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

POLİS MEMURU DA KATILDI

28 yaşındaki Erkan Gökteke’nin cenaze namazı öğlen namazının ardından Fatih Camii’nde kılındı. İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından kıldırılan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aynı saldırıda sağ kolundan yaralanan polis memuru Yusuf Nacar, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene saldırı sırasında yaralanan polis memuru da katıldı.  (FOTO: İHA)

Kılınan cenaze namazının ardından Gökteke, Edirnekapı Mezarlığı içinde bulunan Polis Şehitliğine defnedildi. (DHA-İHA)

Edirnekapı Mezarlığı Gençlik ve Spor Bakanı İçişleri Bakanı istanbul Polis saldırı şehit silahlı saldırı Süleyman Soylu
Son güncelleme: 16:20 19.07.2020
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