Sıcaklıklar daha da artacak! 4 Ağustos hava durumu tahminleri…

Bunaltıcı sıcakların etkisi altındaki Türkiye’de ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının birkaç derece daha etkili olması bekleniyor. Yerel sağanakların etkili olduğu bölgeler haricinde güneşli bir havanın olacağı tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize, Osmaniye, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.