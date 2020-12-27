Şiddetli lodos: Ağaçlar uçtu, iskeleler zarar gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu akşam saatlerinde beklenen şiddetli sağanak yağış öncesinde lodos etkili olmaya başladı. Sahildeki restoran ve bazı otellerin alt katları dev dalgaların etkisi altında kalırken, küçük balıkçı kayıkları bağlı bulundukları yerde battı, bazıları karaya sürüklendi.

SÜRÜKLENEN KURU YÜK GEMİSİ KURTARILDI

Meteorolojinin yaptığı uyarılarla tekneleri liman ve balıkçı barınaklarına çekenler zara görmedi. Güllük'ten İsrail'e kuru yük götüren 110 metre uzunluğundaki bir kuru yük gemisi Akyarlar açıklarında motor arızası nedeni ile sürüklenmeye başladı. Kuru yükgemisi kurtarma botları tarafından İstanköy Adası önlerine çekildi. Bazı yük gemilerinin ise lodostan korunmak için Bodrum koylarına sığındığı görüldü. Açık denizde dalga yüksekliğinin 4-5 metreye yükselmesi nedeniyle sahil güvenlik ve Liman Başkanlığı denizcilere ve balıkçılara sık sık uyarı yaparak limandan çıkılmamasını istedi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Bodrum’da akşam saatlerinde şiddetli fırtına ile birlikte sağanak yağış geleceği duyuruları yapılarak tedbir alınması istendi. Akyarlar ve Turgutreis'de dev ağaçlar fırtınanın etkisi ile bahçe duvarlarını yıkarak devrildi. Enerji hatlarında aksamalar olduğu görüldü. Fırtınanın Ege ve Akdeniz'de iki gün daha etkisini sürdüreceği belirtildi.