Şifa yuvasıydı, mikrop yuvası oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin çöpleri, yasa ve kurallara aykırı olarak etrafa bırakılıyor. Çöplerin toplanma işleminde aksaklıklar yaşanıyor. Hastanede çöp dağları oluşuyor. Çöplerden kötü kokular eşliğinde mikrop yayılıyor.

TIBBİ ATIKLAR ÖLÜM SAÇIYOR

Daha da vahim olanı, tıbbi atıkların da korunaksız şekilde açık alanlara bırakılması. Kırmızı renkli poşetlerin içinde enfekte atıklar var. Bu tıbbi atıklar koridorlara, çöp kutularının yanına, hastane bahçesinin duvar kenarlarına atılıyor. Oysa bu uygulamalar Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne aykırı. Yönetmeliğe göre, tıbbi atıkların ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi gerekiyor. Tıbbi atıkların, normal çöp kutularına atılması da yasak. Bazı yemek çöplerinin içinde de tıbbi atık malzemeleri görülüyor. Halbuki hastanede tıbbi atık deposu var. Hem de tıbbi atıkların bırakıldığı açık alana birkaç metre mesafede.

TUVALETLER PİSLİK İÇİNDE

Hastanenin tuvaletleri de bakımsız ve pislik içinde. Tuvaletlerin birçoğu tıkalı, pisuvarların önemli bir kısmı bozuk. Lavabolarda sabun yok. Kirli tuvaletlerden ağır lağım kokusu yayılıyor.



KORİDORLARDA EŞYA YIĞINI

Yatılı hastaların bulunduğu üçüncü kattaki kliniğin önü eşya yığılı. Asansörlerin yanı başında, koridorun kenarına yığılmış eşyalar göze batan bir başka nokta.

İLAÇ KOLİLERİ KORİDORLARA İSTİFLENMİŞ

Eksi birinci kattaki koridor ilaç kolileri yığılı. Damar yolu hastalıklarında kullanılan polifleks kutuları, depo yerine koridora istiflenmiş vaziyette. Özel ortamda muhafaza edilmesi gereken ilaçların günlerdir koridorda bulunması, dağınıklık ve özensizliği gözler önüne seriyor.

ASANSÖRLER BOZUK, TAVANLAR AÇIK

Hastane asansörlerinin birçoğu bozuk. Çalışan asansörlerden ise gıcırtı sesleri geliyor.Bazı kısımlarda tavandan su sızıntıları oluyor. Tavandaki açıklıklar göze çarpıyor.



HASTANE BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLÜYOR

Hastane bakımsızlıktan çürüyor. Duvarların sıvası dökülüyor. Hastanenin hem iç kısmı, hem de dış cephesinin görüntüsü içler acısı. Kapılar kırık dökük.

Bazı koridorlarda pencereler kartonlarla kapatılarak gün ışığı engellenmiş. Görüntü kirliliği oluşturan bu ilkel uygulamanın amacı anlaşılabilmiş değil.

CERRAH ÖNLÜKLERİ YERLERDE

Ameliyathaneler ve cerrahların soyunma odaları hijyenden uzak. Ameliyathanenin soyunma odasında cerrah önlüğü, başlığı ve boneler yerlerde sürünüyor.



DOKTOR ODALARINDA SİGARA İÇİLİYOR

Doktor ve hemşire odalarındaki pislik de dikkat çekiyor. 4207 sayılı kanun uyarınca, kapalı alanlarda tütün mamülleri kullanımının yasak olmasına rağmen, hastanenin bazı doktor ve hemşire odalarında sigara tüketiliyor. Odadaki yerlerde izmarit atıkları var. Biriken toz ve kirlilik tabanda yapışık yumak haline gelmiş. Bu madde milyarlarca zararlı bakteri barındırıyor. Tüyler ürperten görüntüler başka söze gerek bırakmıyor.

BAKANLIK “EN İYİLER” ARASINDA GÖSTERDİ

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz Kasım ayında burayı “Türkiye'nin en iyi hastaneleri” arasında göstermişti. Bakanlık tarafından 2019 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirilmesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne 100 üzerinden 97,65 puan verilmişti.

Hastaneye ilişkin sıklıkla övgü dolu ifadeler kullanan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar Göksel, Sağlık Bakanlığı'nın SKS değerlendirmesinin ardından (20 Kasım 2019'da) yaptığı açıklamada; Göreve geldiğimiz günden bu yana mesaimizin ve kaynaklarımızın büyük bölümünü tahsis ettiğimiz üniversite hastanemizden böyle bir sonuç elde etmiş olmak bizleri hem mutlu etti, hem de gururlandırdı. Bu büyük başarı Dokuz Eylül Üniversitesi ailesinin başarısıdır. Hastanemizde sağlıkta hizmet kalitesi ve standartlarının yükseltilmesi amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bilimsel alt yapımızın gelişmesine verdiğimiz desteğin yanında, hasta ve çalışan memnuniyetine önem veriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri dinleyerek gereken dokunuşları gerçekleştiriyoruz” demişti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü de şu açıklamayı yapmıştı: “Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesi amacıyla üç gün boyunca değişik birimlerimizde Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen beş kişilik heyet incelemelerde bulundu. Değerlendirme neticesinde aldığımız puan (97,65), özverili çalışmalarımızı, doğru yolda ilerlediğimizi bize gösterdi. Amacımız 100 tam puan alarak kentimize ve bölgemize verdiğimiz hizmetin kalitesini en üst düzeye çıkarmaktır.”