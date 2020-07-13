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Şileli suyuna kavuşuyor!

İBB, Şile’nin kronikleşen içme suyu sorununu çözüme kavuşturduğunu duyurdu. Yaz ayları ile birlikte yıllardır içme suyu sıkıntısı çeken ilçe halkının, İSKİ’nin kurduğu yeni pompa ile günlük su ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.

Sozcu.com.tr
18:54 -
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şile'nin yıllardır ihmal edilen içme suyu sıkıntısını kısa sürede çözerek ilçe halkını suya kavuşturduğunu duyurdu.

İSKİ, her yıl yaz ayları ile birlikte ilçede yaşanan su sıkıntısını gidermek için ilçeye su veren pompayı yenisi ile değiştirerek kapasiteyi iki katına çıkardı.

İlçeye günlük 11 bin metreküp su basan pompayı değiştiren İSKİ, 22 bin kapasiteli yeni pompa taktı.

“YIL SONUNDA KAPASİTE ÜÇ KATINA ÇIKACAK”

İBB'nin Şile'de yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi veren İSKİ Asya Terfi Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, su kesintisinin olmaması için gerekli bütün önlemleri aldıklarını belirterek, “Kapasite artırımı olarak biz ek arıtma yapıyoruz. Pompayı geçici çözüm olarak getirdik ve 2 gün içerisinde çözdük problemi. 6 ay önce başlattığımız projeyi yıl sonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz. Arıtma tesisimiz bittiğinde daha önce ilçeye verilen su kapasitesi de üç katına çıkmış olacak” dedi.

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Son güncelleme: 19:14 13.07.2020
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