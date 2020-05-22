Sinop, Gümüşhane bayram namazı kaçta? Gümüşhane ve Sinop duha (kuşluk)namazı saatleri…

İslam dünyası bir Ramazan Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Tüm dünyadaki Müslümanlar gibi Gümüşhane ve Sinop'ta yaşayan vatandaşlar da bayram namazı saat kaçta araştırıyor. Peki, bayram namazı evde kılınabilir mi? İl il ve Sinop, Gümüşhane bayram namazı vakitlerini sizler için derledik.

SİNOP BAYRAM NAMAZI SAATİ

Sinop’ta bayram namazı saat 05:46’da kılınacak.

GÜMÜŞHANE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Gümüşhane’de bayram namazı saat 05:32’te kılınacak.

DİYANET’TEN BAYRAM NAMAZI AÇIKLAMASI

Diyanet’ten bu yıl camiler kapalı olacağı için Duha namazı (Kuşluk namazı) önerisi geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, “Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir, mutlaka cemaatle camide kılınması gerekir. Bu mezhebe göre insanların evlerinde tek başına veya bir araya gelerek cemaatle bayram namazı kılmaları uygun değildir. Bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için ‘duha namazı' kılabilirler.” dedi.

DUHA NAMAZI NEDİR? KUŞLUK NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Kur-an’ı Kerim ‘de Ramazan Bayramı ile ilgili ayet şu şekildedir:

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz (tekbirler getirmeniz) ve şükretmeniz içindir.” (Bakara, 2/185).

Kur’an- Kerim’deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekânda bayram namazı kılınabilir.