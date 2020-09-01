Şirin Payzın’a babasının ölüm ilanıyla tehdit

Sosyal medya profilinde MHP MYK üyesi yazan Selami Şişman, Şirin Payzın’ın kendisi gibi gazeteci olan babası Nizam Payzın’ın ölüm ilanının fotoğrafını paylaşarak tehditte bulundu.

“NEFES ALAMAYACAKSINIZ”

1988 yılında yayınlanan ilanı paylaşan Şişman şu ifadeleri kullandı: “Bülbül yuvasının ,kapana kısılmış,suyun öbür yakasının köksüz ,lağımcıları,Türk vatanında yaptıklarınız ,yapacaklarınız İçin anlayacağınız dilden THE END ,Türk'ün kökleri sizleri sardıkça kuduracaksınız,nefes alamayacaksınız.”

“KORKMUYORUM, İSTEDİĞİN KADAR TEHDİT ET”

Şişman’ın tehdit mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Payzın, şunları yazdı: “MHP MYK üyesiymiş öyle yazıyor profilinde. Bana attığı mesaj. Babamın vefat ilanını kullanmış… Bir de beni tehdit ediyor… Şimdi bunu dava etsem bu ahlaksıza pirim vermiş olacağım… Bu arada not: Korkmuyorum ! İstediğin kadar tehdit et!”

