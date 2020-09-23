Şırnak’ta rüşvet operasyonu: 10’u polis 15 gözaltı

Şırnak’ta emniyet ekiplerine Habur Sınır Kapısı’na bağlanan kara yolunda görevli polislerin rüşvet aldığı ihbarı yapıldı. İhbarın ardından başsavcılık koordinesinde çalışma başlatan ekipler, rüşvet aldıkları tespit edilen 10’u polis 15 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Operasyona ilişkin valilikten yazılı açıklama yapıldı:

* Mardin ili üzerinden gelip Şırnak ilimize bağlı Cizre ve Silopi ilçelerimizden geçerek Habur Kara Hudut Kapısı’na bağlanan kara yolu güzergahı üzerinde muhtelif zamanlarda, özellikle ihracata yönelik sevkiyatın arttığı dönemlerde trafik yoğunluğu ve buna bağlı olarak ortalama 20-25 kilometreyi bulan TIR kuyrukları oluşabilmektedir.

İHBAR GELDİ

* Bu yoğunluğun oluşturduğu araç trafiğinin sevk ve idaresi esnasında, Emniyet Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli bazı ekiplerimizin rüşvet aldıkları yönünde gelen ihbarlar doğrultusunda Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatılmıştır.

* Bu kapsamda 15 Eylül 2020 günü başlatılan operasyon kapsamında 10’u polis memuru, 5’i sivil vatandaş olmak üzere toplam 15 şahıs yakalanmış, 5 polis memuru tutuklanmış, 5 polis memuru adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 5 vatandaş savcılıktan serbest bırakılmış, 2 vatandaşın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. (DHA)