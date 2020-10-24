Şişli’de otelde 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili detaylar ortaya çıktı

Olay, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ülkemizde olan biri erkek 3 turistin bulunduğu odada saat 14.40 sıralarında silah sesi duyuldu. Odaya giren görevliler üç kişinin yaralı olduğunu görünce sağlık ekiplerine haber verildi.

KENDİ ELİNİ YARALADI

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, yaralıların ifadeleri alındı. İddiaya göre, otel odasında yaşanan olayda, ismi gizli tutulan kişi, silahını temizlerken, tabanca bir anda patladı.

Namludan çıkan mermi Arap ülkelerinden turist olarak geldiği öne sürülen kişinin sol elini yaraladı. Daha sonra ise duvardan sekerek kadınlardan birinin ayak bileğini diğerinin kolunu sıyırdı.

Olayda kullanılan silaha el konulurken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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