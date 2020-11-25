Sivas’ta 2 bin mezar kazıldı

Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan Sivas'ta soğuk hava kadar toprak sıcaklığındaki düşüklük de dikkat çekiyor. Zemheri soğuklarda toprak adeta buz kesiyor. Donan toprağın kazılması güçleşirken, dökülen beton da kurumuyor.

Bu nedenle Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Türkiye'nin en düzenli mezarlıklarından birisi olan Yukarı Tekke mezarlığında kış hazırlıklarını tamamladı. Mezarlıklar müdürlüğü ekipleri, mezarların yürüyüş yollarını hazırlayarak 2 bin mezarın alanını kışa hazırladı.

Mezarlıklar Müdürü Mehmet Kaynar, “2021 yılının Mart ayına kadar defin işlemlerinin yapılabileceği hazırlıkların tamamını yaptık. Hem cenazelerin alındığı, müdürlüğümüzün bulunduğu yerlerde hem de aile ve sıra mezarlığımızın bulunduğu yerlerdeki hazırlıklarımızın tamamını yapmış bulunmaktayız. Kışın toprak donuyor. Bu durumda kepçelerin daha rahat çalışabileceği, inşa gücünün daha rahat çalışabileceği bir sezonda üçüncü ve dördüncü ayın çalışmasını şimdiden yapmak zorundaydık” dedi. (İHA)