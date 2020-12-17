Skandal ifadelerin ardından Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV'de katıldığı programda tepki çeken ifadeler kullandı.

Sabri Balaman'ın sunduğu ‘Derin Kutu’ adlı programına konuk olan Sofuoğlu, Z kuşağını ‘hedonist’ olmakla suçlayıp üniversitedeki derslere katılımın da düşük olduğunu söyledi.

Üniversiteler için ayrıca Sofuoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandal ifadelerin ardından yetkililer harekete geçti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Sofuoğlu hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak” suçundan re’sen soruşturma başlattı.

YÖK BAŞKANI’NDAN TEPKİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç da sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Saraç, şu ifadeleri kullandı:

* Sakarya Üniversitesindeki bir öğretim üyesinin katıldığı bir televizyon programında üniversitelerimiz hakkında sarf etmiş olduğu ve kamuoyunun haklı olarak büyük tepkisini çeken ifadelere dair üniversitesince işlem başlatılmıştır.

* Bilindiği üzere akademisyenlerle ilgili disiplin işlemleri kanun gereği ancak üniversiteleri tarafından başlatılabilmekte ve yürütülebilmektedir.

* Evlatlarımızın okuduğu üniversitelerimizin, zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekânlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadelerin kullanılması asla kabul edilemez.

* Bu vesile ile akademik ifade özgürlüğünün yanlış anlaşılmaması ve hocalarımızın milletimizin değerlerine ve hassas olduğu konulara ve kavramlara dair konuşurken son derece dikkatli olmaları gerektiğini belirtmek isteriz.