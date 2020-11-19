Skandal olay: 5 gün boyunca test yapılmadı, virüs görme engelli avukatın ciğerlerine indi

Gaziantep'te yaşayan görme engelli Emekli Avukat Yurdanur Mutlu’nun (62) temaslı olduğu arkadaşına Covid-19 tanısı konulması sonrasında kendisinde yoğun öksürük olmasının üzerine Covid-19 testi yaptırmak istedi.

Bu süreçte hastaneye giden ve “Filyasyon ekibi gelmeden test yaptıramazsınız” yanıtını alan Mutlu, filyasyon ekibinin gelmemesi nedeniyle beş gün test yaptıramadı. Mutlu, 5 gün sonra yaptırdığı Covid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu ve virüsün ciğerlerine indiğini öğrendi.

AMBULANS GELMEYİNCE TİCARİ TAKSİYLE GİTTİ

Yaşananları SÖZCÜ’ye anlatan Emekli Avukat Yurdanur Mutlu şöyle konuştu:

* Bazı rahatsızlıklarımdan dolayı kardeşimle birlikte bir arkadaşıma gittim. Sonrasında o kadın durmadan öksürüyordu kendisine sorduğumuzda mevsimsel bir durum olduğunu söylemişti. Sonrasında yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendik.

* Bizimle temas kurduğu için sağlık ekiplerine benim ismimi de sağlık ekiplerine vermişti. Ben de kendimi çok iyi hissetmeyince erkenden testimi yaptırmak istedim. Ancak 112 acil dahil Sağlık Bakanlığı’nın vermiş olduğu telefonlardan aramadığım yer kalmadı.

* Temaslı olduğumuz kişi bir numara vermişti o numarayı aradım ama sonuç alamadım. Yoğun bir öksürüğüm olmasından dolayı 112'yi aradım hastaneye gitmek için ancak ambulans da gelmedi. Sonrasında ticari taksiyle kızımla beraber Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine gittik. Bu hastane yoğun ağrı ve öksürüğüm olmasına ve nefes almaktan zorlanmama rağmen bana test yapmadı ve bana ‘filyasyonun getirdiği hastaları test yapıyoruz' dediler.

“2-3 GÜN BEKLEMEME RAĞMEN FİLYASYON EKİBİ GELMEDİ”

Nefes almakta zorlandığını söylemesine rağmen Covid-19 testi yapmadıklarını belirten Mutlu, sözlerine şöyle devam etti:

* Oradaki bir doktor da bana, ‘ya özelden yaptırın ya da Cimer'e yazın filyasyon ekibi getirip testinizi yapsınlar' dedi. Sonrasında ben yine ticari taksiyle evime döndüm. Filyasyon ekibini tekrar tekrar aramam sonrasında bir kayıt yaptırdılar ve sisteme düşmesi durumunda 22 saat içerisinde filyasyon ekibin geleceğini söylediler.

* Ancak 2-3 gün beklememe rağmen filyasyon ekibinin gelmemesi ve durumumum kötü olması üzerine Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine giderek Covid-19 testimi yaptırdım ve testimin sonucunun pozitif çıktığını öğrendim ve virüs ciğerlerime kadar inmiş.

“HİZMET FALAN ALMIYORUZ YALAN SÖYLÜYORLAR”

37 yıl avukatlık yaptığını belirten Mutlu, yetkililere tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

* Ben 62 yaşındayım ve bu devlete 37 yıl avukatlık yaptım. Bu memlekette ayağımı basmadığım toprak kalmadı. Keşiflere gittim, duruşmalara gittim ülkeme ve devletime hizmet ettim. Ancak böyle bir muameleyle karşı karşıya kaldım. Corona virüsüne yakalanan hastalara hiçbir hizmet falan yok yalan söylüyorlar.

* Hizmet falan almıyoruz biz ben ticari taksiyle hastaneye gidip geldim geldim. Yazık değil mi o ticari taksiciye? Bu kadar ayıbın üstüne hizmet ediyoruz diye örtmeye kalkmasınlar boşuna.

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