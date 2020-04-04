Sokağa çıkma yasağı cezası kaç lira? Soka çıkma yasağı cezasına dikkat!

Geçtiğimiz günlerde corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti ve 20 yaş altı için de sokağa çıkma yasağı açıklandı. Peki sokağa çıkma yasağının cezası ne?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. Güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesilecek.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

SOKAĞA ÇIKAMAYANLAR NASIL ALIŞVERİŞ YAPACAK?

Bakanlık, sınırlama getirilen kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ oluşturulacağını açıkladı. İhtiyaçlar için 112, 155, 156 numaralarının aranabileceği ifade edildi.