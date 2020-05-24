Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

Ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ramazan Bayramı’nda bu hafta 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Corona virüsünde yaşanan düşüşte büyük öneme sahip olan sokağa çıkma yasağı uygulamasının ne zaman sona ereceği ise merak edilen konulardan. Bu yıl Ramazan Bayramı pandemi nedeniyle evlerde geçiriliyor. Salgın nedeniyle evlerde geçirlien bu günlerde ise vatandaşlar yasağın hangi gün ve saatte sona ereceğini araştırıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede yer alan sokağa çıkma yasağının biteceği tarihi ve detaylı açıklamaları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye’de bu hafta 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Corona virüsü önlemleri gereği yapılan sokağa çıkma yasağı 22.05.2020 saat 24.00’de başlamıştı. Sokağa çıkma yasağı 26.05.2020 Saat 24.00 tarihinde sona erecek.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede şu açıklamalar yer aldı;

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.

Bugüne kadar alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla yukarıda belirlenen çerçevede 81 ilimizde İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca il valileri/Hıfzıssıhha kurulları tarafından aşağıdaki kararların alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda;

1- 22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

BAYRAM ÖNCESİ SOSYAL MESAFEYE UYMAYAN 3 BİN 930 KİŞİYE ADLİ VE İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 260, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı 1.384 ve 65 yaş ve üzeri 286 olmak üzere toplam 3 bin 930 şahsa idari ve adli işlem uygulandı.

159 bin 694 araç kontrol edildi, 98 bin 862 araç sahibine/sürücüye idari para cezası verildi. Uygulamada, 1.396 araç trafikten men edildi, 5 çalıntı araç tespit edildi ve 43 sürücünün belgesi geri alındı.

10 bin 254 park-bahçe, 4 bin 938 mesire-yürüyüş alanı ile 103 bin 785 iş yeri denetlendi. Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 17, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 18 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 115 olmak üzere toplam 150 iş yerine sahibine/ işletmecisine idari ve adli para cezası uygulandı.

Ayrıca uygulamada 5 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 254 adet mermi, 4 adet kesici/delici alet, 5 tabanca şarjörü ve muhtelif parça, 23 gr esrar, 4 gr eroin, 101 gr bonzai, 23 gr metanfetamin, 25 adet captagon, 101 adet sentetik ecza, 15.850 paket kaçak sigara ve 30 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi.

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