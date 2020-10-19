Son dakika… 19 Ekim corona virüsü verileri açıklandı

Türkiye’deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel veriler açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 19 Ekim Pazartesi gününün verilerine göre bugün yapılan 116 bin 249 testle birlikte toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561’e ulaştı.

Son 24 saatte bin 958 yeni hasta tespit edildi, toplam hasta sayısı 349 bin 519’a çıktı. Can kaybı da 75 artarak 9 bin 371’e yükseldi.

Bin 424 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 305 bin 427’ye ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısı bin 447, hastalardaki zatürre oranı da yüzde 5.6 oldu.

Ortalama temaslı tespit süresinin 7.5 saat, filyasyon oranının da yüzde 99.6 olduğu duyuruldu.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 65.2

Sağlık Bakanlığı’nın günlük paylaştığı Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunda hastane doluluk oranlarına da yer veriliyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.1 oldu.

BAKAN KOCA AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından güncel corona verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısına vurgu yaptı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç.

* Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz.

* Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.

DÜN BİN 815 HASTA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 18 Ekim verilerine göre dün bin 815 hasta tespit edilmiş, 72 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 504 hasta iyileşmişti.