Günlük corona tablosunda hata! Sağlık Bakanlığı yanlış hesapladı

Sağlık Bakanlığı tarafından dün paylaşılan tabloda toplam hasta sayısı 347 bin 493 olarak açıklandı.

Bugün yapılan açıklamada ise bin 958 yeni corona hastasının tespit edildiği ve toplam hasta sayısının 349 bin 519 olduğu aktarıldı.

Ancak dün açıklanan toplam hasta sayısına bugün açıklanan yeni hasta sayısı eklenince toplam 349 bin 519 hasta yerine toplam 349 bin 451 hasta sonucuna ulaşılması gerekiyordu.

68 hasta farkıyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

25 VE 26 NİSAN TABLOLARINDA DA HATA VARDI

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Nisan'da yayınlanan tabloda toplam corona virüsü testi sayısı 868 bin 565 olarak açıklanmıştı.

26 Nisan tarinde yapılan açıklamada ise bir gün içinde 30 bin 177 yeni test yapıldığı, toplam test sayısının 889 bin 742 olduğu belirtilmişti.

Ancak bir önceki gün açıklanan toplam test sayısına yeni test sayısı eklenince 26 Nisan'da açıklanan toplam sayıya ulaşılamıyordu.

Dikkatli vatandaşların sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre 25 Nisan'da 868 bin 565 toplam test sayısına 26 Nisan'daki 30 bin 177 yeni test sayısı eklendiğinde toplam test sayısının 898 bin 742 olması gerekiyordu. Ancak bakanlığın açıklamasında 889 bin 742 denilmişti.