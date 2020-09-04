Son dakika… 4 Eylül corona virüsü verileri açıklandı!
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. 4 Eylül Cuma gününün tablosuna göre 53 kişi hayatını kaybederken bin 612 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca, "Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR…
Son güncelleme: 19:32 04.09.2020