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Son dakika depremler! Elazığ Sivrice’de 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da yerin 15.71 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini ise 7.2 kilometre olarak duyurdu.

19:36 -
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Son dakika depremler! Elazığ Sivrice’de 5.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesinin açıkladığı verilere göre, bugün saat 19.30’da merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.71 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Türkiye’de depremin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ile Kandilli tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler…

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

 

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Son güncelleme: 19:49 25.01.2020
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