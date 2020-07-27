Son dakika… 50 TL’lik banknot için 75 bin lira istiyor

Adıyamanda otopark işleten Murat Kuştepe, bir müşterisinin verdiği 50 TL’nin üzerinde ‘0’ bulunmadığını fark etti. Bankaya başvuran ve orijinal olan 50 TL’lik banknotta basım hatası yapıldığını öğrenen Kuştepe, parayı satışa çıkardı.

Samsun’da koleksiyonerlerle görüştüğünü anlatan Kuştepe, para için 75 bin TL istedi. Kuştepe, elde edeceği geliri Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlamak istediğini söylüyor.

Paranın sahte olduğunu düşündüğünü anlatan Kuştepe, “Bankaya gidip parayı kontrol ettiler. Cihazdan geçirdiler, ayrıca kalemle, ışıkla baktılar. Bana paranı orijinal olduğu ama baskı hatası bulunduğunu söylediler” dedi.

Sonrasında parayı satmaya karar verdiğini ifade eden Kuştepe, 40 bin TL teklif geldiğini fakat o rakama satmak istemediğini söyleyerek şöyle konuştu:

* 75 bin TL’nin üzerinde bir fiyat istiyorum. Bu parayı açık artırmaya çıkarıp değerinin üzerinde bir ederine satarak geliri de ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlamak istiyorum. Amacım ülkemize bu zor günlerde yardımcı olmak. (DHA)