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Son dakika… Acı haberi bakanlık duyurdu: İki şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzay Irak'taki Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında iki askerin şehit olduğunu duyurdu.

Güncellenme: 22:40, 18/11/2020
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Son dakika… Acı haberi bakanlık duyurdu: İki şehit

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde, 18 Kasım 2020 tarihinde, meydana gelen araç kazasında, bir kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

*Hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz.

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Irak Milli Savunma Bakanlığı şehit son dakika Türk Silahlı Kuvvetleri
Yayınlanma Tarihi:22:36,
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