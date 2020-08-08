Son dakika… Acı haberi MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada üç askerin yaralandığını, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çatışmada beş teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran MSB’nin açıklamasında “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” ifadeleri yer aldı.