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Son dakika… Ağrı’dan acı haber: İki askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Ağrı'da Doğubayazıt hudut hattında, İran'dan Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu duyurdu.

15:24 -
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Son dakika… Ağrı’dan acı haber: İki askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi hudut hattında İran istikametinden Türkiye’ye sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucunda iki askerin yaralandığı, yaralanan askerlerin hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Ayrıca, teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametlerinin ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı, bölgeye sevk edilen insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) destek unsurlarıyla operasyonların sürdüğü bildirilen açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı dileriz” denildi. (İHA)

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Son güncelleme: 15:27 29.08.2020
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